В Ингушетии студентам напомнили об ответственности за распространение экстремистских материалов в сети «Интернет»

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства, полицейские рассказали об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, подчеркнув, что именно студенты и старшеклассники чаще всего становятся жертвой пропаганды идеологов экстремизма и терроризма.

«Беседа с сотрудниками полиции укрепила в молодых людях негативный настрой к человеконенавистнической идеологии», — отметили в пресс-службе МВД по региону.