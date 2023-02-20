В Ингушетии студентам напомнили об ответственности за распространение экстремистских материалов в сети «Интернет»
Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по республике напомнили студентам Назрановского аграрного техникума имени Идриса Зязикова, чем чревато распространение в сети «Интернет» материалов экстремистского характера.
Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства, полицейские рассказали об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, подчеркнув, что именно студенты и старшеклассники чаще всего становятся жертвой пропаганды идеологов экстремизма и терроризма.
«Беседа с сотрудниками полиции укрепила в молодых людях негативный настрой к человеконенавистнической идеологии», — отметили в пресс-службе МВД по региону.