В Ингушетии студентов перевели на удаленку из-за коронавируса

«Студенты учреждений среднего профессионального образования (СПО) переводятся на дистанционный формат обучения с 25 до 28 января включительно. Речь идет об учебных организациях, подведомственных министерству», — сказал представитель ведомства.

По его информации, каникулярный период для школьников Ингушетии перенесен на период с 25 января по 2 февраля вместо ранее установленного с 24 марта по 2 апреля.

При этом он пояснил, что в детсадах в этот период будут организованы дежурные группы для работающих родителей.

Ранее Глава Ингушетии ужесточил ограничительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции до 1 марта 2022 года. По данным руководителя региона, в республике уже выявлено 30 случаев заболевания «омикроном».