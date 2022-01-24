Профилактика

В Ингушетии студентов перевели на удаленку из-за коронавируса

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В связи с высоким риском развития заболевания у детей по рекомендациям оперативного штаба студенты учреждений среднего профессионального образования переведены на дистанционную форму обучения со вторника, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минобрнауки региона.

«Студенты учреждений среднего профессионального образования (СПО) переводятся на дистанционный формат обучения с 25 до 28 января включительно. Речь идет об учебных организациях, подведомственных министерству», — сказал представитель ведомства.

По его информации, каникулярный период для школьников Ингушетии перенесен на период с 25 января по 2 февраля вместо ранее установленного с 24 марта по 2 апреля.

При этом он пояснил, что в детсадах в этот период будут организованы дежурные группы для работающих родителей.

Ранее Глава Ингушетии ужесточил ограничительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции до 1 марта 2022 года. По данным руководителя региона, в республике уже выявлено 30 случаев заболевания «омикроном».

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