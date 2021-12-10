Штраф

В Ингушетии судебный пристав заплатит штраф за трудоустройство с помощью фальшивого диплома

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Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении судебного пристава, предоставившего подложный диплом при трудоустройстве, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Установлено, что злоумышленник 16 марта 2020 года предоставил в региональное управление ФССП РФ заявление о приеме на службу вместе с нотариально заверенной копией подложного диплома в качестве подлинного», — сказал сотрудник пресс-службы.

Действия 31-летнего жителя горного сельского поселения Джейрах были квалифицированы по ч.3 ст.327 УК России (использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей).

Магасский районный суд приговорил пристава к штрафу в 30 тыс. рублей.

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