В Ингушетии супруга руководителя ДНР Ирина Пушилина приняла участие в памятной акции

«Сегодняшняя акция в городе воинской славы Малгобеке была посвящена памяти военнослужащих, погибших во время специальной военной операции на Украине», — сообщил в своем Телеграм-канале Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, верные своему слову и присяге они отдали свои жизни за будущее миллионов жителей новых территорий, вошедших в состав России.

«Свой саженец ясеня посадил и я, вместе с супругой врио Главы ДНР Ириной Пушилиной и юной жительницей Малгобека Мединой. С нами в этом благом деле принимали участие молодежь, старики и дети», — отметил руководитель субъекта.

«500 саженцев ясеня на улице Херсонская были посажены в рамках всероссийской экологической акции «Сохраним лес». Через несколько лет эти деревья не дадут будущим поколениям забыть о подвиге наших военнослужащих», — добавил Калиматов.

Напомним, 8 октября 2007 года Президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о присвоении Малгобеку звания «Город воинской славы».

Именно под Малгобеком закончилось наступление фашистов на Кавказе, здесь они были остановлены и разгромлены. С сентября 1942 года город 14 раз переходил «из рук в руки», но все же героически выстоял и в январе 1943 года был полностью освобожден от оккупации.