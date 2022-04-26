В Ингушетии свыше 3,5 тыс. семьям раздадут жертвенное мясо в преддверии Ид аль-Фитр

«Мероприятие пройдет при поддержке Национального фонда развития Ингушетии. Она будет направлена во все уголки региона многодетным семьям, инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, одиноким пожилым людям, семьям погибших правоохранителей и малоимущим гражданам. Списки остро нуждающихся семей предварительно предоставлены муниципальными образованиями и различными общественными организациями. Помогать в организации и распределении провизии будут волонтеры», — сообщили в пресс-службе Главы и правительства республики.

Руководитель субъекта считает, что благотворительность — важная часть помощи малоимущим семьям.

«В месяц Рамадан значение помощи нуждающимся возрастает многократно, потому что мы облегчаем пост верующего, который не имеет возможности разнообразить свою еду для разговения. Когда человек чувствует, что его не оставят без поддержки и помощи, он легче справляется с жизненными трудностями. Наш народ не раз спасали взаимовыручка и поддержка. Это — самая лучшая традиция, которую мы должны сохранить и передать другим поколениям. Пусть зачтется всем, кто в этот священный месяц Рамадан принял участие в благотворительности и помог нуждающимся», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Напомним, это уже вторая благотворительная акция в преддверии главного священного праздника мусульман. 14 и 15 апреля продуктовые наборы, в которые вошли мука (50 кг), сахар (5 кг), растительное масло, финики и чай получили более 1,3 тыс. семей