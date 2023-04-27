В Ингушетии торжественно открыли региональный этап чемпионата «Профессионалы»

Мероприятия в рамках этапа пройдут на площадках ссузов республики: Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа имени Тугана Цурова, пожарно-спасательного колледжа, педагогического колледжа, Ингушского политехнического колледжа, колледжа сервиса и быта, Назрановского аграрного колледжа.

В чемпионате поборются в 18 компетенциях 164 участника и 50 юниоров. Предлагаются следующие компетенции: бухгалтерский учёт, банковское дело, веб-технологии, ветеринария, восточное искусство, дошкольное образование, графический дизайн, кирпичная кладка, корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, медицинский и социальный уход, облицовка плиткой, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность (полицейский), преподавание в младших классах, спасательные работы, технология моды, туризм, финансы.

Отмечается, что Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству представляет собой соревновательные мероприятия, направленные на демонстрацию компетенций конкурсантами и работу по формированию прототипов «продуктов» в экономической области. Стратегической целью Всероссийского движения по профессиональному мастерству является содействие оперативному и кадровому обеспечению различных отраслей экономики.

Напомним, региональным оператором по проведению чемпионата выступает Министерство образования и науки Республики Ингушетия.