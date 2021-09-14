В Ингушетии торжественно перезахоронены останки пяти бойцов Красной Армии

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В рамках Вахты памяти «Малгобекский рубеж — 2021», организованной поисковым отрядом «Патриот», в Ингушетии были найдены останки пяти бойцов Красной Армии.

Как сообщил представитель поискового отряда, участниками полевой экспедиции стали поисковики из Пермского края, Астраханской области, Чеченской Республики, Северной Осетии, Ставропольского края и, конечно же, Ингушетии.

В ходе полевых работ было также обнаружено огромное количество предметов вооружения и быта советских солдат и командиров.

Останки павших защитников Отечества были преданы земле на одном из мемориальных кладбищ в северной части города Малгобек. В торжественной церемонии перезахоронения приняли участие ингушские юнармейцы.

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