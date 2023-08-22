Наркотики

В Ингушетии транспортные полицейские изъяли у пассажирки поезда около 50 граммов героина

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В ходе реализации оперативной информации, оперуполномоченные уголовного розыска Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте при проверке пассажирского поезда, следовавшего из Москвы в Назрань, обнаружили у 32-летней жительницы Астраханской области наркотики.

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе УТ МВД России по СКФО, во время стоянки поезда на железнодорожной станции «Назрань», подозреваемая была доставлена в дежурную часть линейного отдела, где в ходе личного досмотра у нее обнаружили и изъяли сверток, внутри которого находилось 2 полимерных прозрачных пакета с веществом светло-коричневого цвета. Согласно заключение экспертов-криминалистов, содержимое является героином, общей массой более 49 граммов.

Девушка пояснила, что наркотик приобрела с целью последующего сбыта. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении гражданки следственной группой Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК России — «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части данной статьи, предполагает лишение свободы на срок до 20 лет.

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