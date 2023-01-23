В Ингушетии тревожная ситуация с вакцинацией детей от полиомиелита

«Ситуация у нас очень даже непростая. В последние годы отмечается рост числа детей, не привитых против полиомиелита. В первую очередь это связано с тем, что значительное количество родителей отказываются от профилактических прививок под всякими предлогами, подвергая риску своих детей. При этом причины выдумываются самые разные, а всякие шарлатаны в социальных сетях усугубляют и без того непростое положение. Вакцина есть, с этим у нас нет никаких проблем, нужно понимать просто, что снижение уровня коллективного иммунитета к полиомиелиту ведет к высокому риску эпидемиологических осложнений среди непривитых детей. То есть родители лишают права детей быть здоровыми. Для меня это, честно говоря, непонятно», — подчеркнула Цолоева.

«Не только я, все медицинское сообщество Ингушетии призывает родителей, дедушек и бабушек детей не давайте вводить себя в заблуждение. Вакцинация необходима, если вас заботит (а это так, без сомнения) будущее ваших детей и внуков», — добавила она.

Цолоева рассказала, что главным санитарным врачом республики Борисом Комурзоевым издано постановление о дополнительной вакцинации. Планируется проведение дополнительной двухтуровой иммунизации детей в возрасте от 3 мес. до 9 лет 11 мес. 29 дней с интервалом 4 недели: с 27 февраля до 5 марта и с 3 по 9 апреля этого года. Мероприятие предусматривает иммунизацию всех детей целевой группы, независимо от ранее проведенных прививок против полиомиелита — всего по плану 73 721 ребенок. Необходимо обеспечить не менее 95% охват иммунизацией.

Целью кампании, по ее словам, является обеспечение высокого уровня популяционного иммунитета против инфекции для предотвращения распространения полиовирусов (дикого, вакциннородственных) на территории региона.

«Не буду вдаваться в подробности, но вакцина против полиомиелита применяется с начала 60-х годов XX века сначала в виде драже, потом в виде капелек розового цвета. Опыт ее применения показал хорошую переносимость и свидетельствует о высоком иммунитете, который формируется у человека после ее использования», — заверила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике.

Цолоева напомнила, что Россия сохраняла статус государства, свободного от полиомиелита, в течение последних 20 лет благодаря целенаправленной массовой иммунизации. Но сейчас ситуация меняется из-за неблагополучной обстановки в ряде стран мира. Есть риски завоза на территорию Российской Федерации полиовирусов, способных вызвать паралитический полиомиелит.