Указ

В Ингушетии три дня объявлены выходными в честь праздника Курбан-байрам

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Махмуд-Али Калиматов

В Ингушетии 28,29 и 30 июня объявлены выходными в честь мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха — ГIурба.

Соответствующий указ подписал Глава республики Махмуд-Али Калиматов «в целях создания благоприятных условий для празднования» населением республики Курбан-байрама, руководствуясь «пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 года «О свободе совести и о религиозных объединениях» и пунктом 18 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия».

МВД по региону рекомендовано принять дополнительные меры для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в дни проведения праздника.

Ид Аль-Адха (ГIурба по-ингушски) — праздник завершения хаджа или жертвоприношения. Его начинают отмечать через 70 дней после Ид аль-Фитра (Ураза-байрама), на десятый день мусульманского месяца Зуль-хиджа.

В этом году главные торжества в Ид аль-Адха намечены на 28 июня, а так праздник длится несколько дней.

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