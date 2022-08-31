Почетное звание

В Ингушетии троим жителям Карабулака вручили знак «Почетный гражданин города»

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В ходе празднования 27-летия Карабулака состоялась церемония вручения троим жителям знака «Почётный гражданин города».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии Карабулака, этого звания за большие заслуги в развитии города удостоились Юнус Мухтарович Албаков, Азамат Израилович Мурзабеков и Юсуп Юнусович Талдиев.

Врио главы муниципального образования Иналук Мальсагов с наилучшими пожеланиями от себя и от имени руководства города поздравил новоиспечённых почётных граждан.

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