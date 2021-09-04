В Ингушетии трудоустроены 53% женщин с детьми-дошкольниками

Отмечается, что доля трудоустроенных женщин с маленькими детьми в 2020 году опустилась до 65,9% против 67,4% в 2019-м и 67,1% в 2018-м.

Как и ранее, ниже всего этот уровень в регионах Северного Кавказа: в Северной Осетии (трудоустроены 41,5%), Дагестане (42,6%), Карачаево-Черкесии (48,1%), Кабардино-Балкарии (51%), Ингушетии (53,1%), а также в Севастополе (41,5%). Невысокий уровень занятости и в Сибирском федеральном округе. В Хакасии трудоустроены 58,4% жительниц с детьми-дошкольниками, столько же — в Бурятии.

Напротив, больше всего занятых женщин с детьми — в Удмуртии (80,2%), на Чукотке (79,2%) и в Магаданской области (78%). Уровень выше 70% в основном наблюдается в Приволжском и Центральном федеральных округах, а также в северных регионах. В Москве трудоустроены 73,3% женщин, воспитывающих дошкольников, а в Санкт-Петербурге — 72,8%.

Как следует из данных Росстата, количество безработных женщин с детьми-дошкольниками к середине лета уменьшилось до 342 тыс., тогда как в конце 2020 года их было 405 тыс. Одновременно число занятых в этой категории тоже снизилось — с 4,84 млн до 4,63 млн.

Это может быть связано с тем, что все больше женщин начинают работать в сером секторе экономики или становятся экономически неактивными, поняв, что не могут совмещать работу и материнство, сказала РБК преподаватель Высшей школы экономики, социолог Ольга Исупова. Учет в качестве безработного предполагает, что соискатель активно ищет работу.

Матери детей-дошкольников, возможно, чаще других теряли работу, потому что они работали на местах, которые позволяют совмещать работу с занятиями с ребенком. «Оказалось, что именно такие места быстрее всего сократились. Часто это места на полставки или в сером секторе экономики. Когда наступают трудности, от таких работников избавляются в первую очередь», — отметила Исупова.