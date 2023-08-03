В Ингушетии трудовой мигрант из Таджикистана ранил ножом своего земляка

После телефонного сообщения в дежурную часть о том, что в ИРКБ доставлен иностранец с резаной раной груди, незамедлительно выдвинувшаяся в учреждение здравоохранения и на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что ранение жителю Таджикистана причинил в ходе ссоры его соотечественник, проживавший с ним. Затем он скрылся.

В тот же день сотрудники отдельного батальона ППС ОМВД России по Назрани совместно с участковыми уполномоченными полиции установили местонахождение и задержали напавшего на земляка 29-летнего гражданина.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК России (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Мужчина водворен в специальное помещение для содержания задержанных лиц.