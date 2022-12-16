Наркотики

В Ингушетии у наркокурьера изъято более 550 граммов мефедрона

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Сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Ингушетии поступила оперативная информация о наркокурьере, который планирует привезти в регион «синтетику». В рамках проведенной проверки выяснилось, что доставщиком является житель города Гусь-Хрустальный Владимирской области.

Оперативники совместно с коллегами из УФСБ республики отследили злоумышленника и задержали в городе Магасе. В ходе личного досмотра у подозреваемого была обнаружена и изъята кожаная сумка, в которой находилось 79 свертков, обмотанных изолентой.

По результатам экспертизы установлено, что в указанных свертках содержалось наркотическое средство мефедрон общей массой 557,89 грамма. По версии полиции, злоумышленник привез криминальный товар, чтобы сбыть через тайники-закладки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России, он задержан в порядке ст. 91 УПК и водворен в ИВС, сообщает пресс-служба МВД по республике.

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