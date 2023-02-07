В Ингушетии у водителя «двенадцатой» нашли героин

Наркотическое средство было обнаружено в ходе личного досмотра 24-летнего жителя сельского поселения Кантышево Назрановского района.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), сообщает пресс-служба МВД по республике.