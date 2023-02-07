Наркотики

В Ингушетии у водителя «двенадцатой» нашли героин

0

Полицейские Ингушетии в городе Назрани у водителя «ВАЗ-2112» изъяли героин.

Наркотическое средство было обнаружено в ходе личного досмотра 24-летнего жителя сельского поселения Кантышево Назрановского района.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), сообщает пресс-служба МВД по республике.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
31 год назад погиб первый Герой современной России Суламбек Осканов
Глава государственно-правового управления перешел на работу в Миннац Ингушетии
Воспитанники спортшколы Плиево стали призерами чемпионата Ингушетии по ММА
Полицейские Ингушетии призвали пешеходов использовать светоотражатели в темное время суток
В ЦКР города Магаса пройдут мастер-классы актеров Ингушского ТЮЗа
Команда РСШ «Ангушт» Ингушетии стала победителем первенства ЮФО по мини-футболу
В краеведческом музее Ингушетии состоится выставка «Афганистан — наша память и боль»
Более 350 граммов марихуаны изъяли у задержанного за «пьяную» езду жителя Ингушетии
Школьникам Ингушетии рассказали о Дне российской науки
Комтуризма Ингушетии примет участие в международной выставке в Москве
Единороссы Ингушетии проверили ход реконструкции дороги в Магасе

Главное

Яндекс.Метрика

 