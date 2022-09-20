В Ингушетии убит глава строительной фирмы

«Полиция проводит комплекс необходимых мероприятий по факту причинения ранений из огнестрельного оружия, повлекших смерть потерпевшего», — сказал представитель министерства внутренних дел.

По информации информированного источника, инцидент произошел в центральной части Назрани недалеко от головного офиса Сбербанка. Во вторник днем неизвестный открыл стрельбу по главе строительной фирмы, когда тот заходил в магазин. Мужчина в результате тяжелого ранения скончался.