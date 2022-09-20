Убийство

В Ингушетии убит глава строительной фирмы

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Правоохранительные органы ищут преступника, обстрелявшего местного жителя, сообщили газете «Ингушетия» во вторник в пресс-службе республиканского МВД.

«Полиция проводит комплекс необходимых мероприятий по факту причинения ранений из огнестрельного оружия, повлекших смерть потерпевшего», — сказал представитель министерства внутренних дел.

По информации информированного источника, инцидент произошел в центральной части Назрани недалеко от головного офиса Сбербанка. Во вторник днем неизвестный открыл стрельбу по главе строительной фирмы, когда тот заходил в магазин. Мужчина в результате тяжелого ранения скончался.

 

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