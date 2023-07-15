Мастер-класс

В Ингушетии участники СВО провели мастер-класс для будущих защитников Отечества

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Народный фронт в Ингушетии совместно с Юнармией организовал мастер-класс для детей, отдыхающих в Малгобекском лагере «Нефтяник», с участием бойцов, которые вернулись с передовой всего три дня назад.

Военнослужащие показали ребятам, как правильно пользоваться химической защитой, рассказали о различных типах газов и какие меры предосторожности следует принимать, о каждой детали военной экипировки, как правильно ее надевать и использовать.

«В ходе мастер-класса бойцы также продемонстрировали работу металлоискателя», — отметила сопредседатель Народного фронта в республике Мадина Богатырева.

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