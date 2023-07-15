В Ингушетии участники СВО провели мастер-класс для будущих защитников Отечества
Народный фронт в Ингушетии совместно с Юнармией организовал мастер-класс для детей, отдыхающих в Малгобекском лагере «Нефтяник», с участием бойцов, которые вернулись с передовой всего три дня назад.
Военнослужащие показали ребятам, как правильно пользоваться химической защитой, рассказали о различных типах газов и какие меры предосторожности следует принимать, о каждой детали военной экипировки, как правильно ее надевать и использовать.
«В ходе мастер-класса бойцы также продемонстрировали работу металлоискателя», — отметила сопредседатель Народного фронта в республике Мадина Богатырева.