В Ингушетии участники второй смены лагеря «Бейни-2023» совершили восхождение на Столовую гору

По словам организаторов мероприятия, данный флаг был выбран не случайно, ведь вторая смена посвящена бережному отношению к окружающей среде.

Как сообщили в Коммолодёжи региона, в восхождении помимо экологов приняли участие представители МЧС России по республике, органов исполнительной власти.

«Было очень здорово, интересно, свежо! Ребята рассказали нам об особенностях местной фауны, а также мы смогли увидеть орлов. Это было нереальное зрелище», — поделилась Адриана Абазова.

Напомним, лагерь «Бейни-2023» реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.