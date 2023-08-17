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В Ингушетии участники второй смены лагеря «Бейни-2023» совершили восхождение на Столовую гору

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В рамках второй смены Всероссийского туристско-образовательного палаточного лагеря «Бейни-2023» прошло восхождение на Столовую гору (Мят-Лоам) с флагом Министерства природных ресурсов и экологии Ингушетии.

По словам организаторов мероприятия, данный флаг был выбран не случайно, ведь вторая смена посвящена бережному отношению к окружающей среде.

Как сообщили в Коммолодёжи региона, в восхождении помимо экологов приняли участие представители МЧС России по республике, органов исполнительной власти.

«Было очень здорово, интересно, свежо! Ребята рассказали нам об особенностях местной фауны, а также мы смогли увидеть орлов. Это было нереальное зрелище», — поделилась Адриана Абазова.

Напомним, лагерь «Бейни-2023» реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

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