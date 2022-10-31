В Ингушетии учат детей культуре безопасного обращения с электричеством

Энергетики пояснили детям, что такое электрический ток, напомнили основные правила обращения с ним и познакомили с предупреждающими знаками на оборудовании, сообщает пресс-служба компании.

Ребятам также рассказали, как нужно вести себя во время грозы, насколько опасно приближаться к электроустановкам и оборванным проводам, влезать на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, если поблизости проходят провода, набрасывать верёвки, проволоку, воздушных змеев на ЛЭП, и напомнили — человека, пораженного электрическим током, можно спасти, если правильно, а самое главное — быстро оказать ему первую помощь.

Отдельно специалисты разобрали тему «Электробезопасное селфи», специально подготовленную для юных любителей запечатлеть себя на фоне технических объектов.

В завершение занятия школьники получили канцелярские наборы: расписания уроков, брошюры и линейки-закладки с иллюстрациями основных правил электробезопасности.

«Почему нельзя подниматься на опоры воздушных линий электропередачи, удить рыбу в грозу, что такое шаговое напряжение и «электробезопасное селфи»: наши специалисты на занятиях не просто рассказывают свод правил, но и подробно поясняют к каким последствиям могут привести необдуманные поступки и шалости. В основном дети знают о существующей угрозе, но не в полной мере осознают ее серьёзность. Наша задача — восполнить эти пробелы», — отметил Рамазан Таршхоев, исполняющий обязанности директора филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».

Мероприятия по профилактике детского электротравматизма специалисты филиала «Ингушэнерго» проводят в рамках реализации комплексной программы, действующей на всей территории ответственности компании «Россети».

В программу входит организация тематических уроков в общеобразовательных организациях и детских лагерях, конкурсы и викторины, экскурсии на энергообъекты, проверка технического состояния электроустановок и линий электропередачи, находящихся на территориях и вблизи образовательных учреждений. Энергетики готовят специальные красочные информационные материалы для школьников, транслируют видеоролики по электробезопасности на телеканалах.