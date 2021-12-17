Конференция

В Ингушетии ученые обсудили пути расширения агропромышленного комплекса республики

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В Национальной библиотеке Ингушетии состоялась научно-практическая конференция «Пути расширения агропромышленного комплекса Республики Ингушетия», сообщила пресс-служба учреждения.

Организатор мероприятия — Ингушский научно-исследовательский институт сельского хозяйства.

Сотрудники библиотеки для информационно-наглядного оформления работы конференции подготовили обширную книжно-документальную выставку о развитии сельского хозяйства, где можно было ознакомиться с документами из фондов НБРИ и предоставленными ИнгНИИСХ трудами ученых.

В работе форума приняли участие ведущие специалисты в области сельского хозяйства, представители органов власти республики и СМИ.

Открыл работу конференции приветственным словом к ее участникам директор ИнгНИИСХ, кандидат сельскохозяйственных наук Магомед Базгиев Магомед. Достижения и итоги научно-исследовательской деятельности института озвучила в своем выступлении заместитель директора по научно-исследовательской работе Кульсум Бадургова.

Работа конференции проходила в секциях «Агроэкология и богарное земледелие», «Селекция и семеноводство сельхозкультур», «Мелиорация и орошаемое земледелие», «Животноводство», «Плодоовощеводство и картофель». В ходе мероприятия были освещены актуальные вопросы по развитию сельского хозяйства, как важнейшей части экономики нашего региона.

Перед участниками конференции выступила вице-спикер Марьям Амриева, которая отметила, что перед сельским хозяйством республики стоят сложные задачи по обеспечению продовольствием населения, а реализация этих задач лежит на ученых. Она подчеркнула, что любое обращение работников этой сферы не останется без внимания правительства и руководства Ингушетии.

Среди прочих вопросов было отмечено, насколько важно возродить интерес населения к ведению личных подсобных хозяйств, в которых выращивались сельхозпродукты как для личных нужд, так и для реализации.

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