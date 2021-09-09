В Ингушетии учредят госнаграду для СМИ и проведут конкурс среди журналистов

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Региональные власти планируют учредить государственную награду для представителей республиканских СМИ, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы субъекта по итогам встречи Калиматова с журналистами в Магасе.

«Председатель регионального Союза журналистов и главный редактор общественно-политической газеты «Ингушетия» Шамсудин Боков на встрече с руководителем региона заявил, что республика является одним из немногих субъектов, где до сих пор не учредили госнаграду для работников прессы», — сказал сотрудник пресс-службы.

Боков пояснил, что до сих пор все отмеченные его коллеги попадали под категорию «Заслуженного работника культуры».

Кроме того, главный редактор газеты «Ингушетия» предложил учредить в республике конкурс профессионального мастерства «Золотое перо Ингушетии» среди журналистов региона.

В свою очередь Махмуд-Али Калиматов поддержал озвученную идею, заявив, что конкурс повысит мотивацию журналистов и СМИ к всестороннему освещению актуальных вопросов. Что касается госнаграды, Калиматов обещал воспользоваться своим правом высшего должностного лица и выйти в региональный парламент с инициативой о введении соответствующих поправок в местное законодательство для учреждения почетного звания «Заслуженный журналист Республики Ингушетия».

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