В Ингушетии угонщик автомобиля попал в ДТП

Правоохранители по горячим следам установили и доставили в отдел гражданина, который сознался в угоне, сообщил, что совершил ДТП на автодороге «Назрань-Верхние Ачалуки» и бросил автомобиль на месте происшествия.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК России и составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.