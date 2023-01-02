Угон

В Ингушетии угонщик автомобиля попал в ДТП

0

В дежурную часть ОМВД по городу Назрани обратился местный житель с заявлением о том, что угнали его автомашину «ВАЗ-2109» со двора многоэтажного дома по улице Московской.

Правоохранители по горячим следам установили и доставили в отдел гражданина, который сознался в угоне, сообщил, что совершил ДТП на автодороге «Назрань-Верхние Ачалуки» и бросил автомобиль на месте происшествия.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК России и составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Сотрудники следственного управления СКР по Ингушетии навестили детей с ОВЗ
Жителю Ингушетии дали 1,5 года за незаконную добычу золота на 5 млн рублей
В Малгобекском районе Ингушетии прошли новогодние мероприятия для детей
Житель Ингушетии перевел дистанционному мошеннику 159 тыс. рублей
Правоохранители Ингушетии изъяли более 6 граммов героина
В Сунженском районе Ингушетии прошли праздничные новогодние мероприятия
Крупный порыв на водопроводе устраняют в городе Назрани Ингушетии
В городе Назрани Ингушетии прошел благотворительный показ новогодней сказки
В детской поликлинике Назрани Ингушетии прошла акция «Подари радость детям»
В Ингушском госуниверситете продолжается сбор гуманитарного груза участникам СВО
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка к 80-летию освобождения Малгобека от фашистов

Главное

Яндекс.Метрика

 