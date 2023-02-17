Безработица

В Ингушетии уровень регистрируемой безработицы снизился на 5%

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Регистрируемая безработица в Ингушетии в минувшем году снизилась с 15% до 10%, сообщил премьер республики Владимир Сластенина.

«Помимо пополнения бюджета, реализация инвестпроектов обеспечивает создание новых рабочих мест, что имеет для нас особое значение с учетом высокого уровня безработицы. В вопросах повышения занятости у нас имеется хорошая тенденция. Только за прошлый год уровень регистрируемой безработицы в республике снизился с 15% до 10%», — заявил Сластетин на совещании по вопросам социально-экономического развития региона у замминистра экономического развития России Сергея Назарова в Магасе.

Как отметил премьер, в Ингушетии активно развивается социальная инфраструктура. Ежегодно в рамках национальных проектов строится большое число школ, детских садов, объектов культуры, здравоохранения. Это позволило властям республики сократить отставание от среднероссийских показателей по обеспеченности социальными объектами.

В первую очередь необходимо дальнейшее наращивание налогового потенциала, поскольку строительство новых социальных объектов значительно увеличивает нагрузку на региональной бюджет.

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