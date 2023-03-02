В Ингушетии урожайность зерновых в 2022 году выросла на 9,5 %

Основными производителями зерна являются крестьянско-фермерские хозяйства. Их доля в производстве зерна составила 55 %.

Урожай масличных культур составил 4,8 тыс. тонн, это больше уровня 2021 года на 3,7 тыс. тонн. Наибольший удельный вес — 33,5 % в структуре масличных культур занимает подсолнечник на зерно, рапс озимый и яровой — 33,8%, соя — 23,6%.

Аграриями республики намолочено 1,6 тыс. тонн масличных культур. Их урожайность в хозяйствах всех категорий составила 11,8 центнера с га.

Всеми сельскохозяйственными производителями области получен урожай картофеля в размере 56,5 тыс. тонн, собрано 6,9 тыс. тонн овощей открытого грунта. По сравнению с 2021 годом валовой сбор картофеля увеличился на 30,7%, овощей открытого грунта — на 154,2%.

В крестьянско-фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) увеличился по сравнению с 2021 годом на 5,1 тыс. тонн и составил 81,2 тыс. тонн; масличных — 3,2 тыс. тонн (416,6% к уровню прошлого года).