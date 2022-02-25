Антитеррор

В Ингушетии усилят антитеррористические меры

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Руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел внеплановое заседание антитеррористической комиссии, в котором приняли участие представители силовых структур, члены кабинета министров и главы муниципальных образований.

Рассматривался вопрос о дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, транспортных комплексов, а также мест массового пребывания людей.

После обмена мнениями участники заседания АТК приняли решение об усилении защитных мер на обозначенных объектах и территориях, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

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