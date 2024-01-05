В Ингушетии успешно реализуется нацпроект «Культура»

«Важно, что новые ДК появляются в отдаленных селах — Даттых и Гейрбек-Юрт. В 2024 году в Джейрахе на месте старого учреждения культуры будет новое здание ДК. Там, как и во всех других, будут созданы условия для полноценного функционирования. Капитальный ремонт проведен в домах культуры сельского поселения Инарки и в музее изобразительных искусств в Карабулаке», — отметил Махмуд-Али Калиматов, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства региона.

Он напомнил, что техническая поддержка была оказана Мемориальному комплексу жертвам репрессий, приобретено музейное оборудование и технические средства для экспозиционно-выставочной деятельности, обеспечения сохранности музейных предметов. Укрепить свою материально-техническую базу в 2023 году смогли и дома культуры в селах Алхасты, Али-Юрт и Джейрах.

«Госпрограмма «Развитие культуры» помогает нам проводить комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общественных библиотек. Более 6 тысяч книжной продукции закуплено Национальной библиотекой имени Джемалдина Яндиева. Субсидии на новые постановки и укрепление материально-технической базы получили все 4 театра нашей республики. Создана школа креативной индустрии, сейчас здесь обучается 103 ученика», — подчеркнул Глава республики.

По его словам, одно из важных событий прошедшего года — это начало строительства здания государственной филармонии. Махмуд-Али Калиматов поблагодарил за эту возможность правительство России.

Он добавил, что в рамках нацпроекта «Культура» успешно реализована программа «Волонтеры культуры». Должное внимание уделяется повышению квалификации специалистов в сфере культуры. Новые знания получили более 120 работников на базе центров непрерывного образования вузов страны.