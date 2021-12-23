В Ингушетии успешно реализуется нацпроект «Жилье и городская среда»
На большой пресс-конференции в четверг Владимир Путин заявил, что программа расселения аварийного фонда в России будет продолжена и распространится на жилье, признанное таковым после 1 января 2017 года.
Между тем, в Минстрое Ингушетии отметили, что республика успешно реализует нацпроект «Жилье и городская среда».
«В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» мы переселили 102 человека из аварийного жилья. А количество квадратных метров составило — 1065,1», — отметил министр Микаил Балахоев.
Напомним, что с 2019 года переселение россиян из аварийного жилья осуществляется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В ближайшие шесть лет предстоит расселить дома общей площадью около 10 миллионов кв. м, в которых проживает около 530 тыс. россиян.