В Ингушетии успешно реализуется нацпроект «Жилье и городская среда»

Между тем, в Минстрое Ингушетии отметили, что республика успешно реализует нацпроект «Жилье и городская среда».

«В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» мы переселили 102 человека из аварийного жилья. А количество квадратных метров составило — 1065,1», — отметил министр Микаил Балахоев.

Напомним, что с 2019 года переселение россиян из аварийного жилья осуществляется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В ближайшие шесть лет предстоит расселить дома общей площадью около 10 миллионов кв. м, в которых проживает около 530 тыс. россиян.