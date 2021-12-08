Криминал

В Ингушетии устанавливают обстоятельства нападения на водителя микроавтобуса с детьми

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Правоохранители Ингушетии устанавливают обстоятельства нападения на водителя микроавтобуса с детьми в сельском поселении Экажево Назрановского района региона во вторник.

«Несколько человек остановили микроавтобус и нанесли водителю побои. Пассажиры микроавтобуса не пострадали. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего, установление и задержание всех причастных лиц», — говорится в сообщении МВД по республике.

По данным информированного источника, причина нападения — конфликт, произошедший между двумя семьями месяц назад.

В машине находились 15 учащихся. Водитель автомобиля госпитализирован. Трое из нападавших опознаны как жители сельского поселения Экажево, уточняет «Интерфакс».

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