В Ингушетии устанавливают обстоятельства загадочного исчезновения таксиста и его пассажирки

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Следственные органы ищут жителя Назрановского района, водителя иномарки, и его 57-летнюю пассажирку, без вести пропавших накануне при возвращении из аэропорта Чечни, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Накануне житель сельского поселения Кантышево Артур Арсаев сообщил полиции о загадочном исчезновении его брата Адама Арсаева, который на своей машине Toyota Corolla выехал в аэропорт г. Грозного, чтобы встретить 57-летнюю знакомую», — сказал собеседник издания.

По его данным, накануне в 14:50 упомянутый автомобиль без водителя и пассажирки найден на юго-восточной окраине Сунжи Ингушетии, не доезжая до федеральной трассы. Следов борьбы и беспорядка в салоне полиция не обнаружила. При этом найдены документы, спортивная шапка, сумка, документы на имя Арсаева, четыре мобильных телефона, чемодан, водительское удостоверение, спортивная сумка с женской одеждой, обувью, различными украшениями, денежными средствами в сумме 3 тыс. долларов.

Машина доставлена в отделение полиции. Инцидент расследует следственный отдел СУ СКР по Сунженскому району.

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