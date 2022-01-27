В Ингушетии устанавливают причину пожара на центральном рынке в Назрани

«На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения. Пострадавших при пожаре не имеется. Для координации действий специальных служб и правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Назрани Ибрагим Чербижев», — сказал представитель республиканской прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, соблюдение требований пожарной безопасности, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Результаты проверки взяты прокурором республики на контроль.