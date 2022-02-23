В Ингушетии устанавливают причину пожара с пострадавшей женщиной

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Прокуратура Ингушетии организовала проверку после пожара в частном доме в сельском поселении Экажево Назрановского района, где 59-летняя женщина получила ожоги, сообщили газете «Ингушетия» надзорном ведомстве.

«Прокуратура выяснит причину пожара в частном домовладении по ул. Свободы в Экажево. В результате происшествия пострадала 59-летняя женщина. Она госпитализирована с ожогами в Ингушскую республиканскую клиническую больницу имени А. О. Ахушкова», — сказал собеседник.

По его словам, состояние женщины врачи оценивают как удовлетворительное.

Результаты проверки взяты прокурором республики на контроль.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что 23 февраля в частном домовладении в сельском поселении Экажево Назрановского района произошёл взрыв бытового газа, в результате чего один человек пострадал

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