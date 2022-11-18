Экология

В Ингушетии установили инсинератор для утилизации биологических отходов

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В республиканской ветеринарной лаборатории завершены монтаж и пуско-наладочные работы по установке инсинератора EСО-100, сообщается в Телеграм-канале правительства Ингушетии.

Речь идет об установке для сжигания и обезвреживания биологических, промышленных и медицинских отходов класса А, Б, В с соблюдением норм экологической безопасности и общих санитарно-гигиенических требований.

В правительстве напомнили, что в регионе разработана программа, позволяющая укрепить материально-техническую базу ветслужб, улучшить условия работы ветеринарных врачей.

Вице-премьер Магомед Евлоев поручил Минфину республики изыскать средства для реализации названной программы, а региональному Минстрою — разработать проект типового здания ветлечебницы.

Инсинерация — процесс обезвреживания и утилизации отходов при очень высоких температурах (более 900°С). Перед началом процесса отходы смешивают с песком. После чего их засыпают в специальные крутящиеся печи, в которых создается отрицательное давление.

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