В Ингушетии установят видеонаблюдение для защиты уникального христианского храма от вандалов

По поручению Махмуд-Али Калиматова устанавливаются камеры видеонаблюдения на территории христианского храма VIII века «Тхаба-Ерды» для обеспечения сохранности уникального памятника и его защиты от вандализма. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе Главы и правительства региона.

«По информации Джейрахско-Ассинского музея-заповедника республики, работы планируются завершить в ближайшие дни и храм будет под круглосуточным наблюдением. Камеры позволят усилить охрану объекта и поможет уберечь его от вандализма», — сказал собеседник издания.

По его словам, распоряжением правительства России от 19 августа 2019 года одобрен законопроект о правовом регулировании вопросов размещения технических устройств на фасадах объектов культурного наследия.

При содержании и использовании подобных памятников не допускается установка внешних блоков кондиционеров, антенн, в том числе спутниковой связи, на фасадах. Эта норма не распространяется на технические устройства охраны и сигнализации.

25 июля в ходе обхода башенных комплексов сотрудником музея-заповедника было обнаружено вскрытие замка и взлом входной двери храма «Тхаба-Ерды». Объект культурного наследия Федерального значения находится на особом контроле Главы Ингушетии, на территории проводится патрулирование.

«Наши предки оставили нам богатую историю, величественные башенные комплексы, свидетельствующие о высоком мастерстве и искусстве строительства. Сохранить эти памятники, культурное наследие, оставленное нам предками, — наша обязанность. Каждый человек в Ингушетии знает своих предков и свою родовую башню в горах даже спустя века. Будущие поколения тоже будут помнить и оберегать эти памятники. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы сохранить эту красоту. Для этого мы и приняли программу реставрации башенных комплексов, будем их постепенно восстанавливать с помощью благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериев, а также задействуем профессионалов своего дела, в том числе нашего земляка, проживающего в Испании, Рамзана Султыгова. Я не раз отмечал, что нужно быть максимально осторожными при реставрации и придерживаться принципа «не навреди», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

«Тхаба-Ерды»- одно из самых древних христианских культовых сооружений на территории России, датируемое примерно VIII веком нашей эры. Впервые за вековой период церковная служба в храме прошла в 2012 году.

Объект культурного наследия расположен в горном Джейрахском районе Ингушетии между аулами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья, неподалёку от границы с Грузией. Длина уникального сооружения 17 метров, ширина 7,5 метров.

Вход на территорию храма «Тхаба-Ерды» два года назад ограничен из-за его аварийного состояния и угрозы обрушения, а также из-за действий вандалов, разрушивших угол пристройки к уникальному памятнику.

В горах Ингушетии около 5 тыс. башенных комплексов. Планируется их реставрировать в течение 20 лет с помощью благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева с привлечением реставратора из Испании Рамзана Султыгова. Для этого власти региона приняли специальную программу