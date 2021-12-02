В Ингушетии устраняют последствия разрыва магистрального трубопровода

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Жителям двух муниципальных образований временно отключили холодную воду из-за прорыва центрального водопровода, сообщили газете «Ингушетия» в ГУП «Ингушрегионводоканал».

«На магистральном водопроводе Сунжа — Малгобек в результате разрыва произошла аварийная ситуация», — сказал представитель предприятия.

По его словам, в связи с этим ограничена подача воды в Малгобекском районе и во втором микрорайоне Малгобека до устранения аварии. Холодное водоснабжение аварийные бригады планируют восстановить примерно в 18:00.

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