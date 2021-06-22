В Ингушетии утвержден перечень образовательных организаций, в отношении которых будет проводиться независимая оценка

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики, в текущем году общественным советом по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности будут охвачены 66 организаций Ингушетии, в том числе 33 общеобразовательных организации, 30 организаций дошкольного образования и 3 организации дополнительного образования.

Напомним, председателем общественного совета по проведению независимой оценки образовательного ведомства региона избран Беслан Илиев, его заместителем — Руслан Таркоев, секретарём — Айшет Мальсагова.