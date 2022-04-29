В Ингушетии утвержден план мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде
На заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Ингушетии под руководством вице-премьера Марьям Амриевой утвержден план мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде.
«Ситуация сегодня непростая и это нужно учитывать. Как мы знаем, идут активные идеологические и информационные войны, которые, к сожалению, затрагивают даже несовершеннолетних. И в этой связи нам необходимо усилить работу в молодежной среде, больше наблюдать за тем, что интересует наших ребят, особенно в школах», — цитирует Амриеву пресс-служба Главы и правительства республики.
По ее словам, следует акцентировать внимание на настроении детей и проводить работу на опережение, чтобы они правильно ориентировались в складывающейся обстановке.
В мероприятии приняли участие представители региональных ведомств и муниципальных образований, затрагивались темы профилактики правонарушений и взаимодействия с детьми и подростками.