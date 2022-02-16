В Ингушетии утвержден план работы на 2022 год комиссии по делам несовершеннолетних

«Участниками рабочей комиссии планируется уделить внимание таким вопросам, как деятельность муниципальных комиссий, профилактика правонарушений, антиобщественного и деструктивного поведения несовершеннолетних, доступность дополнительного образования несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, организация и профилактика мер по обеспечению комплексной безопасности детей в период проведения летней оздоровительной кампании 2022 года и многое другое», — отметили в пресс-службе Главы и правительства региона.

Вице-премьер обратила внимание на работу муниципальных комиссий, отметив, что на их уровне вопросы, связанные с несовершеннолетними, должны рассматриваться в строгом соответствии с законодательством, индивидуально учитывая особенности каждого случая.

«Пока вопрос не будет отработан на уровне муниципальных комиссий во всех его аспектах, он не считается окончательно решенным. Так как мы работаем на перспективу, связанную с судьбой несовершеннолетнего, решение должно быть продиктовано интересами лиц, не достигших 18-летнего возраста, и в соответствии с законами», — подчеркнула Амриева.

Она напомнила, что деятельность городских и районных комиссий постоянно находится на контроле правительственной комиссии, и дала ряд поручений о проведении работы с неблагополучными семьями, по поводу которых поступают тревожные сигналы в правоохранительные органы республики.