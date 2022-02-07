В Ингушетии увеличат коечный фонд из-за роста заболеваемости Covid-19

«Сегодня в пяти медицинских организациях Ингушетии коечный фонд будет увеличен до 465 коек, свободный коечный фонд составит 19%. При необходимости его доведут до 1 085 коек. Дополнительно имеется возможность перепрофилировать участковые больницы под ковид-госпитали на 60 коек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за усложнившейся в республике ситуации с заболеваемостью также перенесли сроки диспансеризации.

«В связи с ухудшением эпидситуации перенесены сроки оказания плановой медпомощи в стационарных условиях взрослому населению. Исключение — пациенты с заболеваниями и состояниями, представляющими угрозу их здоровью и жизни. Приостановлено также проведение профилактических осмотров и углубленной диспансеризации взрослого и детского населения. Обеспечено дистанционное формирование листков нетрудоспособности», — добавили в пресс-службе.

В Ингушетии на 7 февраля до 515 человек выросло число умерших с Covid-19. Скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию в республике проведено 666 259, 33 672 впервые установленных диагноза Covid-19 (+361 за сутки).