Коронавирус

В Ингушетии увеличат коечный фонд из-за роста заболеваемости Covid-19

0

В пяти больницах Ингушетии увеличат коечный фонд из-за роста случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Сегодня в пяти медицинских организациях Ингушетии коечный фонд будет увеличен до 465 коек, свободный коечный фонд составит 19%. При необходимости его доведут до 1 085 коек. Дополнительно имеется возможность перепрофилировать участковые больницы под ковид-госпитали на 60 коек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за усложнившейся в республике ситуации с заболеваемостью также перенесли сроки диспансеризации.

«В связи с ухудшением эпидситуации перенесены сроки оказания плановой медпомощи в стационарных условиях взрослому населению. Исключение — пациенты с заболеваниями и состояниями, представляющими угрозу их здоровью и жизни. Приостановлено также проведение профилактических осмотров и углубленной диспансеризации взрослого и детского населения. Обеспечено дистанционное формирование листков нетрудоспособности», — добавили в пресс-службе.

В Ингушетии на 7 февраля до 515 человек выросло число умерших с Covid-19. Скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию в республике проведено 666 259, 33 672 впервые установленных диагноза Covid-19 (+361 за сутки).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
195 студентов колледжей Ингушетии примут участие в IX региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
В Ингушетии почтили память первого Героя России Суламбека Осканова
В Министерстве культуры Ингушетии состоялось представление новых заместителей министра
За 2021 год прокуратура Ингушетии оспорила 23 нормативных акта органов власти
Житель Ингушетии смошенничал с кредитом на телефон
В Минкультуры Ингушетии девять сотрудников скрыли от налоговой доходы и имущество
В Ингушетии создадут предприятия глубокой сельхозпереработки
Житель Ингушетии предстанет перед судом за повторную «пьяную» езду
В музее ИЗО Ингушетии прошло памятное мероприятие к 30-й годовщине подвига Героя России Осканова
Жителя Ингушетии будут судить за незаконное хранение СВУ и марихуаны
Ингушетия попала в число аутсайдеров в рейтинге доверия банкам

Главное

Яндекс.Метрика

 