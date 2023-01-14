В Ингушетии увеличили штрафы за нарушение тишины

Отмечается, что для гражданских штраф составит от 1 до 2 тыс. рублей, должностных лиц — от 5 до 10 тыс., предпринимателей — от 10 до 20 тыс. рублей, организации — от 20 до 30 тыс. рублей.

Ранее, за нарушение тишины в ночное время штрафовали только граждан (от 300 до 500 рублей) и должностные лица (от 1 до 2 тыс. рублей).

Отметим, что закон о тишине в Ингушетии действует с 22:00 до 08:00 мск в рабочие и 22:00 до 10:00 мск в выходные дни.