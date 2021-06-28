В Ингушетии увеличивают резерв коек из-за роста числа заболевших Covid-19

Об этом на заседании правительства региона под руководством премьера Владимира Сластенина сообщила министр здравоохранения Ингушетии Рукият Торшхоева.

Она отметила, что работа по тестированию населения по-прежнему ведется в круглосуточном режиме, без выходных. Задействовано 13 лабораторий, на время эпидемии проведено 348 805 исследований, в том числе 1080 — за последние сутки, из них количество биопроб с положительным скринингом — 21.

По словам Торшхоевой, создан резерв лекарственных препаратов для амбулаторного лечения на 3 месяца, для стационарного лечения — на два, средств индивидуальной защиты — на полгода. Медикаментозная терапия стационарных больных проводится в соответствии с актуальной версией утвержденных методических рекомендаций Минздрава России.

В регионе создано 6 амбулаторных ковид-центров и сформированы бригады по работе с больными. Функционирует «горячая линия», подключенная к единому номеру 122, которую обслуживают 10 операторов колл-центра.

Кроме этого, согласно сообщению руководителя регионального Минздрава, в настоящее время на территории субъекта согласно утвержденным планам возобновлена диспансеризация населения и профилактические медицинские осмотры.

В Ингушетии к 28 июня количество заболевших достигло 16 128 человек, из них выздоровело 15 665, смертельных случаев — 193. Всего на лечении находятся 254 человека: 141 амбулаторно (55,5% от общего числа), 113 человек в стационаре, из них в реанимации — 12, лиц старше 60 лет — 37 человек, что составляет 32,7%.