В Ингушетии в 138 ДТП погибло 33 человека

Об этом сообщил начальник УГИБДД МВД по региону Алексей Пасечный на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством исполняющего обязанности Главы Ингушетии Владимира Сластенина.

По его словам, рост количества погибших в ДТП отмечается на территориях Назрановского района, городов Карабулак, Магас и Джейрахского района.

Основными причинами совершения аварий Пасечный назвал: превышение установленной скорости движения либо несоответствие скорости движения конкретным условиям, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда.

В этом году организовано и проведено более 25 профилактических мероприятий, включая «Нетрезвый водитель», «Ремень безопасности», «Внимание-Дети», а также целенаправленные рейды с привлечением сил и средств отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по республике для отработки правонарушений в области дорожного движения в темное время суток.

В том числе была активизирована работа в отношении лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов, наложенных за правонарушения в области дорожного движения.

Касательно профилактики дорожно-транспортного травматизма, было отмечено, что она включает комплекс мероприятий, проводимых работниками школ совместно с сотрудниками ГИБДД, работниками отделений профилактики правонарушений несовершеннолетних, органов управления образованием, представителями средств массовой информации и общественных объединений

«Проблема аварийности у нас набирает темпы в последнее время. Здесь требуется жесткий контроль за нарушителями, проработка дополнительных мер», — подчеркнул Сластенин, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.

В числе прочего, им были даны поручения при формировании бюджета на 2023 год заложить финансирование для автогородков и на закупку световозвращающих элементов для общеобразовательных организаций. Также им поставлена задача провести масштабные мероприятия по ремням безопасности с освещением в СМИ.