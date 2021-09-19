В Ингушетии в 20:00 закрылись все избирательные участки, значимых нарушений не выявлено

Как сообщил газете «Ингушетия» председатель избирательной комиссии республики Мусса Евлоев, в ходе выборной кампании были различные сообщения в социальных сетях о нарушениях, но они не подтверждались.

«В избирком официально не поступило ни одной жалобы», — подчеркнул Евлоев.

Напомним, в Ингушетии, как и по всей стране, 17-19 сентября проходили выборы депутатов Госдумы VIII созыва и Народного собрания республики VII созыва. Явка избирателей на 18 часов основного дня голосования составила 78,9% от общего числа избирателей.