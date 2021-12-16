В Ингушетии в 2021 году открыты 19 образовательных учреждений и 12 центров «Точка роста»

«В этом году состоялось открытие четырех новых школ и 15 детских садов. Создано 12 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», — рассказала глава ведомства.

По ее словам, отремонтированы спортивные залы и установлены спортплощадки в восьми школах республики. Всю эту работу удалось осуществить в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография».

Как сообщал ранее газете «Ингушетия» Глава республики Махмуд-Али Калиматов, в 2021 году в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» ведется строительство 30 объектов и выкуп 1 объекта на общую сумму свыше 9 млрд руб.

Кроме того, в соответствии с распоряжением правительства страны в госпрограмму России «Развитие образования» на 2021-2023 годы дополнительно включены шесть школ.

По нацпроекту «Образование» и другим госпрограммам с 2020 года в регионе уже построено и ведется строительство и реконструкция 22 общеобразовательных организаций на 15 тыс. 254 ученических места. Для ликвидации нехватки мест и перехода на обучение в одну смену за пять лет необходимо дополнительно построить 34 общеобразовательные организации на более чем 21 тысячу ученических мест.

Республике дополнительно будет выделено из федерального бюджета более 1,5 млрд на капремонт школьных зданий, нуждающихся в реконструкции или реставрации.

Напомним, в течение нескольких лет в регионе планируется провести капитальный ремонт в 50 общеобразовательных учреждениях.