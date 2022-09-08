В Ингушетии в 2022 году откроют объекты образования на 15,4 тыс. мест

«До конца года планируется ввести в эксплуатацию 20 школ на 13,7 тыс. учащихся и восемь детских садов на 1,7 тыс. мест. За последние три года в республике возвели и реконструировали в общей сложности 63 социальных объекта», — сказал собеседник издания.

Он уточнил, что речь идёт о 14 школах, 29 детсадах, шести учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения, 14 объектах культуры и спорта.

По его информации, школьный автопарк за трехлетний период пополнился 90 автобусами, строительство новых детских садов позволило увеличить охват детей дошкольным образованием с 68% до 98%.

Созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 83 общеобразовательных организаций, проведен ремонт спортзалов в 21 школе, в 29 установлены спортивные площадки, в 43 созданы спортивные клубы.