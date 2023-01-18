В Ингушетии в 2022 году среди неинфекционных заболеваний преобладали сердечные недуги

По словам чиновника, такие заболевания составляют 35,8% от общего числа пациентов. Далее идут болезни органов пищеварения и органов дыхания — 13,4% и 10,7% соответственно.

Балаев отметил, что в республике в рамках нацпроекта «Здравоохранение» реализуется региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В конце прошлого года Минздрав приобрёл ангиограф, 9 функциональных кроватей, велоэргометр.

«Продолжайте делать основной упор на профилактическую работу и диспансеризацию населения. Болезнь легче предупредить, чем лечить», — цитирует Главу Ингушетии его пресс-служба.