В Ингушетии в 2022 году среди неинфекционных заболеваний преобладали сердечные недуги
В Ингушетии в прошлом году сердечно-сосудистые недуги заняли лидирующее место среди неинфекционных заболеваний, об этом руководителю региона рассказал глава Минздрава региона Магомедбашир Балаев.
По словам чиновника, такие заболевания составляют 35,8% от общего числа пациентов. Далее идут болезни органов пищеварения и органов дыхания — 13,4% и 10,7% соответственно.
Балаев отметил, что в республике в рамках нацпроекта «Здравоохранение» реализуется региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В конце прошлого года Минздрав приобрёл ангиограф, 9 функциональных кроватей, велоэргометр.
«Продолжайте делать основной упор на профилактическую работу и диспансеризацию населения. Болезнь легче предупредить, чем лечить», — цитирует Главу Ингушетии его пресс-служба.