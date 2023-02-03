В Ингушетии в 2023 году начнется оздоровление реки Сунжа

«В рамках регионального проекта „Сохранение уникальных водных объектов“ в 2022 году выполнены проектно-изыскательские работы для оздоровления гидрографической сети реки Сунжа в Магасе. На эти цели направлено 2,99 млн руб., в общей сложности протяженность участка работ составит 4,6 км», — сказал представитель пресс-службы.

По его информации, после получения положительного заключения госэкспертизы в 2023-2024 гг. стартует реализация комплекса работ по оздоровлению указанного объекта.

Эти меры позволят предотвратить дальнейшую деградацию реки, улучшив экологические условия проживания населения ингушской столицы. Финансовые средства (субвенции) на выполнение этого мероприятия предусмотрены в федеральном бюджете на 2023-2024 гг.