В Ингушетии в 2023 году откроются два центра цифрового образования «IT-куб»

В 2023 году в Ингушетии планируется открыть два центра цифрового образования «IT-куб», об этом вице-премьер — министр образования региона Эсет Бокова сообщила на совещании в режиме видеосвязи под председательством министра просвещения России Сергея Кравцова.

Кроме того, к концу следующего года будет создан региональный модельный центр дополнительного образования детей, в задачи которого будет входить организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования в республике.

Отмечается, что на совещании обсудили вопросы создания новых мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях, а также открытие объектов в рамках нацпроекта «Образование».