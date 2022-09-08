Сельское хозяйство

В Ингушетии в 2023 году площадь посадки овощей увеличат до 400 га

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В Ингушетии площадь посадки овощей открытого грунта планируется увеличить до 400 га. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Глава республики Махмуд-Али.

«Побывал в ГУП «Беркат», и считаю его образцовым хозяйством. Здесь чувствуется рука настоящего хозяина, знающего толк в выращивании овощей.
Рабочие сельхозпредприятия впервые посадили овощи на 20 га. Это — капуста, лук, свекла столовая, морковь, огурцы, томаты, баклажаны, перец болгарский и горький, однолетние травы.

Впервые мы посадили овощи открытого грунта. На эти цели в этом году мы отвели 326 гектаров земли. В этом году с задачей справились. На следующий год планируем увеличить площадь посадки до 400 га», — написал Махмуд-Али Калиматов.

Глава региона отметил, что плантации сосредоточены в ГУПах на 77 га, кооперативах на 74 га и КФХ на 175 га.

«Первый урожай радует: томаты — 770 т, огурцы — 715 т, свекла — 600 т, морковь — 280 т, лук — 1200 т, кабачки и баклажаны — 400 т, чеснок — 350 т, зелёный лук, зелень, болгарский перец и сладкая кукуруза — 120 т», — добавил руководитель субъекта.

По словам Махмуд-Али Калиматова, вся продукция экологически чистая, без нитратов и ГМО.

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