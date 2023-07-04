Послание

В Ингушетии в 2023 году появятся новые корпуса центров соцобслуживания пожилых людей

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В этом году в республике построят два корпуса центров соцобслуживания пожилых людей и инвалидов, а также реконструируют горный лагерь для детей, заявил Глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем послании Народному собранию региона.

«В этом году планируется построить корпус стационарного обслуживания республиканского центра для пожилых людей и инвалидов в Малгобеке и Малгобекском районе и дополнительное здание социально-оздоровительного центра граждан пожилого возраста в сельском поселении Сурхахи», — сказал Калиматов.

По словам руководителя региона, для строительства упомянутых объектов отведены земельные участки, разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы.

Кроме того, власти намерены провести капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Эрзи», расположенного в горном районе республики.

Как отметил Глава республики, в сфере социальной защиты населению в регионе оказана огромная поддержка: за прошлый год около 32 тысяч семей получили пособие на детей от 8 до 17 лет, около 30 тысяч семей — выплаты на детей от 3 до 7 лет, более 9 тысяч семей — выплаты в связи с рождением первого ребенка.

Калиматов заверил, что при поддержке федерального центра руководство субъекта в 2023 году продолжит работу по поддержке наиболее уязвимых групп граждан.

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