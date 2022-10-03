В Ингушетии в 2023 году запустят прудовое хозяйство со складом кормов

«Заключено соглашение с инвестором о реализации проекта, предусматривающего организацию прудового хозяйства по выращиванию товарного карпа мощностью 24 тонны рыбной продукции в год», — сказал собеседник издания.

По его информации, инвестор намерен построить пруд-отстойник, водоем для выращивания товарного карпа, пруд для выращивания мальков товарного карпа, нагульный пруд. Кроме того, инвестпроект предусматривает возведение зданий и сооружений вспомогательного назначения, в том числе административно-бытового корпуса и склада кормов для рыбы.

Также предприниматель обязуется благоустроить территорию, установить деревянные домики, летние беседки, приобрести спортивный и рыболовный инвентарь.

Цель проекта — организация производства экологически чистой продукции рыболовства. Министерство в рамках договоренности намерено помочь инвестору в передаче в аренду земельного участка площадью 12 га.

В проект, который позволит создать более десятка постоянных рабочих мест, вложат более 25 млн руб. собственных и заемных средств инвестора. Сроки реализации обозначенных планов 2022-2023 годы.